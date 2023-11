Chris Lohner, Erwin Steinhauer und Ryan Langer - Schreib. Nein, schreib nicht!

„[…] da ich Dich immer nur geliebt habe und nie verliebt in Dich war.“ - Marlene Dietrich und Friedrich Torberg lernten einander 1937 in Sankt Gilgen kennen. Als er ab 1940 im amerikanischen Exil lebte, entstand eine über 30 Jahre lang anhaltende Freundschaft, verewigt in zahlreichen Briefen. Der jüdische Schriftsteller aus Wien konnte der bewunderten Berliner Filmdiva einiges an Wahrheiten zumuten. Sie offenbarte ihm, was sie ihren Liebhabern verschwieg, ihre Versagensängste und Depressionen, sexuelle und existentielle Sorgen.

Mit Erich Maria Remarque, dem ehemaligen Geliebten der Dietrich, unterhielt sich Torberg liebevoll lästernd über die ferne Freundin – darin einig, dass sie unersetzbar sei, unwiderstehlich und unausstehlich zugleich. Chris Lohner und Erwin Steinhauer schlüpfen in die Rollen von Marlene Dietrich und Friedrich Torberg und geben einen Einblick in die faszinierende Brieffreundschaft zweier tief verbundener Künstlerseelen, musikalisch umrahmt von Ryan Langer, der virtuos und berührend zugleich über einige der unvergesslichsten Songs der Dietrich frei improvisiert. Mit Erwin Steinhauer und Chris Lohner

Ryan Langer, Klavier