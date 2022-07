Tauchen Sie ein in die fantastische Welt von Character-Designer Florian Satzinger! Als Character-Designer und Concept-Artist interpretierte Florian Satzinger bereits für Disney die weltbekannte Figur des Donald Duck neu. Mit seinem Designstil gab er Micky Maus, und für Warner Bros. Bugs Bunny sowie Sylvester, neue Charakterzüge. Ebenso designte er Aussehen und Charakter des quakenden Leinwandstars John Starduck.

Donald Duck aus österreichischer Hand im Karikaturmuseum Krems

In der Ausstellung blicken Sie auf wichtige Schaffensphasen von Florian Satzinger. Damit erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Design- und Arbeitsweise des international renommierten Künstlers. „Donald Made in Austria!" zeigt Ihnen die bekannten Donald Duck-Anfertigungen, den dunkelgefiederten Alvertos Duck und weitere Artverwandte, die etwa an Komiker John Cleese und Künstler Maurizio Cattelan erinnern. Altmeisterlich wirken die Werke aus „Duckland". Im zotteligen Fell präsentiert sich Ihnen Satzingers designte Micky Maus.

In Kooperation mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten wird die Ausstellung „Donald Made in Austria!" des Karikaturmuseum Krems weltweit an weiteren Ausstellungsorten gezeigt.

Kuratoren: Florian Satzinger, Character-Designer, und Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor des Karikaturmuseum Krems