Wir stellen einen Lavendelkolben her. Unter fachkundiger Anleitung flechten wir wunderbar duftende Lavendelkolben als Insektenschutz oder Raumduft.

Das Kulturvermittlungsteam des Kärntner Freilichtmuseums zeigt die Vielfalt dieser Pflanze auf. Während der gemeinsamen Arbeit wird über den Lavendel als Pflanze geplaudert: über die besonderen Heilkräfte und seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. So beispielsweise in Form vom Öl, das sich sehr gut auf die Stimmung auswirkt, als Insektenschutz für den Kleiderschrank oder auch als schmackhafter Saft. In Form von Zucker stellt er etwas ganz Besonderes dar. Oder einfach in Wasser angesetzt als Erfrischung für heiße Sommertage.

Uhrzeit: 10:00–13:00

Zielgruppe: Erwachsene und Familien

Kosten: Eintrittspreis + Führung Themenprogramm + Materialkostenbeitrag nach Bedarf | Kinder Eintritt frei!

Um Anmeldung wird gebeten

