Hans Sima - Ein politisches Leben

Diese Sonderschau rekonstruiert Leben und Wirken von Kärntens Landeshauptmann Hans Sima (1918–2006) anhand ausgewählter fotografischer Schlaglichter. Landeshauptmann Hans Sima wollte, dass Kärnten eine aktive Rolle am Schnittpunkt der drei Länder Österreich, Italien und dem damaligen Jugoslawien spielt.

Občasna razstava »Politično življenje Hansa Sime« je zasnovana kot potujoča razstava in bo gostovala tudi v Koroškem muzeju Celovec. V razstavi so predstavljeni izbrani fotografski utrinki, ki rekonstruirajo življenje in delo nekdanjega deželnega glavarja avstrijske Koroške Hansa Sime (1918–2006). Hans Sima je želel, da avstrijska Koroška prevzame aktivno vlogo na stičišču treh držav – Avstrije, Italije in nekdanje Jugoslavije.