ENERGIE-ZUKUNFT

Genau 100 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1923 steht die Kelag (KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft) vor der Aufgabe, das Energiesystem der Zukunft in Kärnten und über die Grenzen hinaus mitzugestalten. Klimawandel, steigender Energieverbrauch und neue Anforderungen an die Energieversorgung erfordern einen umfassenden Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und eine Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur.

100 Jahre Kelag: vom Landesenergieversorger zum Gestalter der Energiezukunft

Die Sonderschau „100 Jahre Kelag“ zeigt die Herausforderungen der Energiewende aus Sicht eines modernen Energiedienstleisters.

Mit dem Erfahrungsschatz aus einem Jahrhundert arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kelag heute an einer Energiezukunft, die von sauberer, erneuerbarer Energie bewegt wird.

Energetska Prihodnost – Stoletnica koncerna Kelag: od dobavitelja energije na avstrijskem Koroškem do oblikovalca energetske prihodnosti

Natanko 100 let po ustanovitvi leta 1923 se je energetski koncern Kelag (KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft) znašel pred novim izzivom: imel bo priložnost sooblikovati energetski sistem prihodnosti na Koroškem in tudi širše. Podnebne spremembe, nove zahteve glede oskrbe z energijo in vedno večja poraba zahtevajo obsežno širitev proizvodnje energije iz obnovljivih virov in nadaljnji razvoj omrežne infrastrukture. Občasna razstava »Stoletnica koncerna Kelag« prikazuje izzive energetskega prehoda iz vidika sodobnega ponudnika energetskih storitev.

Z bogatimi izkušnjami, ki so jih zaposleni v koncernu Kelag nabrali v zadnjih sto letih, se danes zavzemajo za energetsko prihodnost, ki jo poganja čista, obnovljiva energija.