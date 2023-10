Legendentag

Liebe Fußballfans, am 15. Oktober 2023 öffnen die Tore des Museums für einen ganz besonderen Tag - den Legendentag! Dieses Event verspricht ein Erlebnis für Groß und Klein, das Sie nicht verpassen sollten. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das die Herzen aller Fußballbegeisterten höherschlagen lässt. Spannende Führungen entführen Sie in die Welt des Fußballs und in den Meet & Greets haben Sie die Möglichkeit, echte Legenden und Fußballspieler und -Spielerinnen hautnah zu treffen.