Danny Bryant Big Band - RISE Tour 2023

Der britische Gitarrist und Sänger Danny Bryant meldet sich mit einem neuen Album zurück und kündigt seine Rückkehr auf die deutschen Bühnen an. Für das bekannteste UK-Musikmagazin Classic Rock Magazine ist Danny Bryant ein "National Blues Treasure", ein Titel den sich der Ausnahmegitarrist durch harte Arbeit und unermüdliches Touren verdient hat. Der erst 42-jährige Bryant hat sich in der europäischen Bluesszene seit knapp zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht, und gilt in der Branche als einer der Besten der Besten.