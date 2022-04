SOMMERNACHTSGALA

Glanzvoller Start in die Open-Air-Saison mit großem Pathos und zartem Raunen: Die Sommernachtsgala in Grafenegg schlägt alljährlich die schönsten Töne des Opern- und Konzertrepertoires an. Während die Sonne allmählich hinter dem Schloss verschwindet, erhebt sich von der Bühne des Wolkenturms der farbenreiche Klang des Tonkünstler-Orchesters, das mit viel Hingabe die besten Solistinnen und Solisten aus aller Welt umgarnt.

2022 haben sich zwei bedeutende Stimmen angesagt: Die deutsche Sopranistin Marlis Petersen macht durch ihre große Gestaltungskraft international von sich reden, der uruguayisch-spanische Bariton Erwin Schrott bezaubert sein Publikum mit sattem Timbre. Zu den beiden Weltstars gesellt sich mit Selina Ott eine Trompetenvirtuosin der jüngeren Generation, die drauf und dran ist, die großen Konzertsäle zu erobern. Interpreten

Tonkünstler-Orchester

Marlis Petersen, Sopran

Erwin Schrott, Bariton

Selina Ott, Trompete

Yutaka Sado, Dirigent Programm

Galaprogramm zum Sommerbeginn