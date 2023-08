NADISHANA - SOMOS - BAROU TRIO

DAS NADISHANA Trio ist ein Weltmusikprojekt mit einzigartigem Konzept, welches die Möglichkeiten ethnischer Holzblasinstrumente und Percussion in einem ungewöhnlichen innovativen Weg mit Flöten und Handpans (= Hang) verbindet. Ein geniales Trio aus Sibirien, Ungarn und Frankreich.

NADISHANA ist ein Multiinstrumentalist, Komponist und Sounddesigner aus Sibirien.

SILVIAN BAROU spielt Flöten aus aller Welt und dürfte derzeit einer der fesselnsten Flötenspieler sein. Seine Wurzeln liegen in bretonischer und irischer Musik.

PETER SOMOS, absolvierte sein Studium an der Codarts University of Music Rotterdam mit summa cum laude. sein unglaubliches percussives Niveau erklärt sich vorallem aus den Hörerlebnissen.

ERKLÄRUNGEN zu außergewöhnlicher und schwer faßbarer Musik kommen immer und immer wieder zu kurz, REINHÖREN bietet die einzige alternative: www.youtube.com/watch?v=NIAkYDZTB-k

Kosten:

Erwachsene: 20,- | Jugendliche: 12,- | Mitglieder 15,-