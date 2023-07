Doppelkonzert - FrauenSTIMMEN der Region

Zwei besondere Stimmen, zwei begnadete Sängerinnen, zuhause in den Bezirkstädtchen Jennersdorf und Burgau, gelegen in einem wundervollen, thermengeschängerten Hügelland, die bereits ihren Weg auf große Bühnen fanden. Kritikerinnen (Profil, Presse, Orf, Standard) überschütten sie mit Lobeshymnen wie „facettenreiche, markante, intensive, abgeklärte Stimmen“, “große Bühnenpräsenz“ und man redet von einer großen Zukunft. Beide arbeiten sie bereits mit der Creme der Musikszene zusammen. Limmitationes präsentiert ein Doppelkonzert in der Hoffnung auf ein großartiges Fest der Musik.

ZELDA WEBER & THE ROSETTES

Zelda WEBER - Vocals

Magdalena PLATTNER - Piano

Mina FRANZKE - Bass

Til VAN-DER-VLOEDT - Drums

Nora PARKAN- Backgroundvocs.

Zelda ist eine blutjunge Sängerin aus Burgau in der Steiermark, jetzt wohnhaft in Wien. Und möglicherweise, mit etwas Glück, The Next Big Thing. Walter „Walla" Mauritz, Ex-sänger und Mastermind der österreichischen Underground-Legende Novak’s Kapelle, bringt es auf den Punkt: „So etwas habe ich seit Jahrzehnten nicht gehört". Samir Köck, Musikkritiker der „Presse“, schließt sich an: „Ein vielversprechendes Talent. Ihre Stimme und ihre Songs sind von hoher Dringlichkeit.“

ZELDA WEBER; „ihre stimme, markant, intensiv und abgeklärt, und ihre songs sind von hoher dringlichkeit.“

Dabei erfindet Zelda die Musik nicht neu: sie komponiert eigene Songs, interpretiert sie, spielt Klavier, gelegentlich auch Gitarre. Ihre Songs zeigen eine offensive Sensibilität, erstaunliche Reife und Durchsetzungskraft, die jedenfalls nicht alltäglich ist. Dazu diese höchst erwachsene, markante, intensive Stimme. Zelda hat sich in den letzten Monaten mit Songs wie „Oblivious“, „Go!“ oder „Pretentious“ einen Namen gemacht, lief auf Radiostationen wie fm4 rauf und runter, spielte mit ihrer Band The Rosettes beachtlich viele Live-Termine in ganz Österreich und ist dabei, sich Platz, Rang und Respekt in der Musikszene des Landes zu verschaffen. Mit den Produzenten Bob Gutdeutsch und Patrick Pulsinger werkte sie im Studio an der Fertigstellung ihres Debutalbums, das im März 2023 als Vinyl, CD und digital erschien. Sein titel: „Crude“.

Dass alle Songs ihre Eigenkompositionen sind, lässt freilich staunen. Jazz? Pop? Future blues? Retro soul? – Zelda! Oder, wie es Chris Cummins von fm4 auf den Punkt bringt: „Her voice and her songs have a lot of ooomph!” - Walter Gröbchen

MARY POMMER & LIVIN‘ VINTAGE

Mary POMMER – Main Vocals

Christoph KOGLMANN – Keyboard, Vocals

Konstantin SORKO – Gitarre, Bass, Vocals

Jürgen HÖLZL – Gitarre, Bass

Marcell BODÓ – Drums

MARIA POMMER, Südburgenländern, studiert Musik/Jazz in Graz. Neben ihrem Musikstudium singt Mary beruflich als Solokünstlerin sowie bei den Bands „Uhudler Libre“ und „Livin’ Vintage“. In ihrem Soloprojekt verarbeitet die junge Künstlerin selbsttherapeutisch ihr Leben, bleibt dabei jedoch stets greifbar und ermöglicht es den Zuhörerinnen sich mit ihren Texten zu identifizieren. Sie hat bereits 2014 die Liebe zum Jazz und Soul entdeckt und schrieb ihren ersten Song im Alter von 9 Jahren. Mit ihrer tollen Soul-stimme, die sie sehr facettenreich einsetzt und mit ihrer Bühnenpräsenz begeistert sie jedes Publikum mit Soul, Jazz, Funk, Popsongs, Cuban und akzentuierten Weihnachtliedern.

LIVIN’ VINTAGE: schon seit der Gründung verwischt das steirische Quintett Livin‘ Vintage die Genre-Grenzen und lässt Musikstile vergangener Tage in neuem Licht erstrahlen. Komplexe Harmonien, ausgefuchste Melodien und tighte Grooves werden in ein modernes Popmusik-Gewand gehüllt. Funk, Soul und Jazz verschmelzen mit Hiphop- und Blues-Elementen und schaffen ein erfrischendes, zeitgemäßes Hörerlebnis. Musik für Herz und Hirn.

Eintritt: 20,- | Jugendliche: 12,- | Mitglieder 15,-