Congress Chilli Jazz 2022

Das 50. Limmi-festival / CHILLI JAZZ CONGRESS unterscheidet sich in Kleinigkeiten zu sonstigen Treffen: Dieses mal sind Künstler mit Musik, Tanz, Poesie und Bildende zu Gast. Der TANZ spielt vielleicht eine etwas größere Rolle als sonst und die Ensembles werden in kürzeren Sets (spielen/malen/tanzen) als sonst abgehalten. Denn es soll alles angeboten werden, von Soli, Duos bis zum Orchester. Denn, wie die meisten wissen, bilden sich die Ensembles erst in den Tagen davor oder beim Festival selbst - zumeist gegründet auf den Wünschen der Künstlerinnen und Künstler.