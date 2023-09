CHILLI JAZZ CONGRESS 2023

LIMMITATIONES liebt die Musiken, das Vernetzen, den Dialog, kreative und konstruktive Diskussionen und offene Dialoge; keine Partytime, denn das Leben ist einfach zu schön um es auf den Schmäh zu führen. Jeder Augenblick IST ein Fest, tief verankert in-, und erwachsend aus der Realität : es geht einfach jeden Moment, wachend oder schlafend (auch als Metapher gemeint), ums Ganze. CHILLI JAZZ CONGRESS, die neue Musik, die Konfrontation und die zeitgleiche Verschränkung der Kreativen auf der Bühne, dem Publikum, den KritikerInnen fordert den lebendigen Dialog!

Konsumismus verfängt nicht;

während sich die Künstlerinnen auf der Bühne öffenen wird das Zuhören und Zusehen nicht zum „Zuckerschlecken“! Das eben Entstandene angelt nach den Augen und Ohren der Beobachterinnen, dringt ein in Hirn, Herz und Bauch, macht betroffen. Wir sind alle herausgefordert in uns hinein zu gehen. Die neue Kunst, Avantgarde (ich bleib, ja versteife mich auf dieses Wort!) wird erkennbar; indem auch der Wissende, die Liebhaberin der neuzeitichen Künste, überraschend feststellt, dass sie/er schon wieder zu neuen Gedanken, neuen Gefühlen, neuem Erkennen unwiderstehlich herausgefordert wird; WENN NICHT GAR „FREIWÜNSCHEND GEZWUNGEN WIRD“.

19 MusikerInnen und 3 TänzerInnen, 3 Tontechniker, 3 FotografInnen

FUSILLO/RONCHI/GIUSTINA

Um die diesjährige Besetzung beim CHILLI CONGRESS in einem Wort zu beschreiben: EXTRAORDINARY, aber auch EXZELLENT wird diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerecht! Diese weltweit kreative "Familie" von "Free Forms of Arts" trifft sich monatlich bei Workshops, Konzerten, Festivals in verschiedenen Städten (Prag, Brünn, Wien, Triest, Zagreb, Berlin, Heiligenkreuz, Ljubljana ...); es wird musiziert, getanzt, poesiert, gemalt, experimentiert und auch persönlich ausgetauscht. Daraus entfaltet sich originär ein komplexes, Spiel-/Tanz-/Wort...-freudiges Biotop; jederzeit bereit, Neues zu erschaffen. Ein jährlicher Höhepunkt dieses „FLOWS“, ist der CHILLI JAZZ CONGRESS!

52. Limmi Kreativ Versammlung - „offene DIALOGE“

Programm

Immer wieder ist der CHILLI CONGRESS ohne fixe Ensembles. Diese werden teilweise die Tage davor und dann live beim CONGRESS zusammen gestellt, teils auf Wünschen basierend und teils aus dem Fundus der Zufälle erwachsend.

FREITAG 22.9.2022 - 19:00 Uhr; 3-5 Ensemble

SAMSTAG 23.9.2022 - 19:00 Uhr; 3-5 Ensemble

SONNTAG 24.9.2022 - 12:00 Uhr; Matinee, RIDMO Orchester und 4 Quartette

Teilnehmerinnen beim CHILLI CONGRESS 2023

ZAGREB / LJUBLJANA / TRIEST

Cristiana Fusillo: Tanz

Capri Kafka: Saxophon, Klavier

Bostjan Perovsek: Elektronik

WIEN / BERLIN / TAIWAN

Emil Gross: Schlagzeug

Kriton Beyer: Daxophon, Elektronik

Chiao-Hua Chang: Erhu

TSCHECHIEN

Miloš Kunc: Klavier

Žaneta Vítová: Akkordeon

Radim Hanousek: Saxophon, Bassetthorn

Jan Přibil: Trompete

Ian Mikyska: Viola da Gamba, Banjo

Anežka Matoušková: Gesang

Michaela Ondrašinová: Tanz

Roberta Legros: Tanz

GRIECHENLAND

Antonis Aniseggos: Klavier

Savina Yannatou: Gesang

POLEN

Przemysław Borowiecki: Schlagzeug

Adam Stodolski: Bass

Tomek Les: Gitarre + Effekte

FRANKREICH

Paul Rogers: Bass (aus Frankreich, Mittwoch)

SCHWEIZ

Samuel Dühslrer: Schlagzeug (aus der Schweiz)

USA

Constance Cooper: Klavier, Elektronik

Joe Fonda: Bass (von einer Tour)

Die taiwanesische Musikerin Chiao-Hua Chang (Erhu = chinesische Geige) sagt:

"Freie Improvisation ist für mich die musikalische Ausdrucksform, die dem wirklichen Leben am nächsten kommt und am aufrichtigsten ist.

Jeder Musiker nutzt seine vergangenen Lern- und Spielerfahrungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, um eine musikalische Präsentation zu gestalten. Niemand kann sich in einer freien Improvisation verstecken.

Ich bin sehr fasziniert von der Art und Weise, wie der aktuelle Zustand der Person und die Ansammlung ihrer vergangenen Lebenserfahrungen in der Performance sehr aufrichtig zum Ausdruck gebracht werden. Es ist nicht üblich, die Erhu für die freie Improvisation zu verwenden. Deshalb bin ich besonders glücklich und geehrt, dass ich diese Sprache durch die Erhu lernen kann, um mit anderen Musikern zu kommunizieren ... Die Erhu-Kenntnisse, die ich in der Vergangenheit erlernt habe, dienen als Basis, und dann kann ich meine Augen und mein Herz öffnen und versuchen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Es ist wirklich interessant, dass ich zur gleichen Zeit mit der Free Improvisation begonnen habe, als ich begonnen habe, Deutsch zu lernen. Ich muss sagen, dass es eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden gibt. Ich musste mich auf mich selbst konzentrieren und anfangen, etwas Neues zu lernen, und in diesem Prozess wurden alle meine früheren Lebenserfahrungen auf natürliche Weise hinzugefügt und genutzt." - Soweit Chiao-Hua.

EINTRITT:

TAGESKARTE: 20.- / Jugend bis 18 Jahre: 10.- /

FESTIVALTICKET: 30.-/

JAHREKARTE: 70.- Euro (ab Zeitpunkt der Bezahlung)

SONNTAG 12:00 Uhr: FREIER EINTRITT