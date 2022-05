CHARLIE & die KAISCHLABUAM EXTENDED !!

Heißt diesesmal, TRIO + quetsche + cajón. das bedeutet viel tempo, gesungenes im steirischen dialekt, louisiana blues (mit quetsche), new orleans, country und reggae; und LIADL´N!! mit dabei: ihre neue cd, … „WIAD SCHA WIDA WEAN“.

VOLXMUSIK ? EIN HEIMATABEND ?

rock & roll und heimatlieder?

charlie kainz, christian wundrak und robert masser mit ihren freunden martin burböck und hans mimlich begeistern ihre zuhörer mit ihrem musikalischen mix samt dialekttexten. auch der „g’sunde schmäh“ kommt nie zu kurz. begeben sie sich auf eine reise in die seelischen abgründe der kaischlabuam! das aus schilcher und kernöl angetriebene musikalische gemisch aus tuba, blechgitarre, trittbrettl, jazzgitarre, quetschn, nochtkastlgroover und dialektgesängen zaubert die typisch steirische musik, nämlich country, blues und reggae hervor; und das ganze gepaart mit sprödem charme und hohem musikalischen können.

stell dir vor 3 steira-buam machen einen längeren aufenthalt in louisiana, besuchen new orleans, fahren dann weiter nach jamaica und lassen diese einflüsse in ihre musik einsickern; das bedeutet dann, dass steirischer dialekt, polka und walzer sich mit blues, swing, country und reggae vermengen und schon haben wir die kurzbeschreibung der "kaischla-musi". im laufe eines kurzweiligen abends erzählt dir dieses trio gnadenlos wo der bart'l den most holt, sofern er ihn noch nicht ausgesoffen hat.

mit hauptsächlich eigenkompositionen umrahmt mit einigen covers von leuten wie hank williams, muddy waters etc. rückt dieses quartett dem geneigten publikum an die gehörgänge und wenn dann zwischendurch der charlie kainz seine songs erklärt, dann bleibt kein auge trocken.

charlie und die kaischlabuam sind eine robuste musikantengemeinschaft. ihre gschichtln treffen die geneigte zuhörerschaft so auf dem falschen fuß, dass man hineinkippt, durchgebeutelt und am ende durch einen seltsamen mikrokosmos wieder neu geboren wird.

und kein bein bleibt ruhig in diesem komprimierten luftgemisch.

KAISCHLABUAM & GÄSTE

CHARLY KAINZ - rh-gitarre, dobro-git., fuß-percussion, komp.

ROBERT MASSER - solo-(jazz)gitarre, stimme

CHRISTOPH WUNDRAK - blechbass (eufonium)

MARTIN BURBÖCK - quetsch´n

HANS MIMLICH - cajón

eintritt: 18,- | jugendliche: 10,- | mitglieder 15,-