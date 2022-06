ALLEGRA TINNEFELD-Ensemble

Allegra wurde 2005 in Wien geboren. Sie studiert Violine im Vorbereitungslehrgang an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien sowie Gesang. Jeden Sommer singt und musiziert Allegra beim „Tag der Wiener Symphoniker“ im Rahmen der Bregenzer Festspiele und ist seit vielen Jahren alljährlicher Gast bei Folke Tegetthoffs „Storytelling Festival“.

Sie begeisterte das Publikum mit ihren Auftritten in Deutschland, Russland, der Schweiz und ganz Österreich. 2017 kam sie mit dem Golden Buzzer von Dieter Bohlen direkt ins Finale der RTL Show „Das Supertalent“, wo sie als Top-Musik-Act vom Fernsehpublikum auf den 2. Platz gewählt wurde. In 2021 nahm Allegra an der ORF-Show „Starmania 2021“ als jüngste Teilnehmerin aller Zeiten teil, kam mit zwei Startickets in die Finalshows und trat im Rahmen der Starmania Sommertour in mehreren österreichischen Städten auf.

Seit 2015 ist sie auch erfolgreich als Schauspielerin tätig. Sie spielte eine Hauptrolle in der Arte/ARD Fernsehproduktion "Seit du da bist" neben Martina Gedeck, Robert Palfrader und Manuel Rubey, wofür sie fantastische Filmkritiken erhielt. Ihren bisher größten Erfolg landete sie für die Neuverfilmung der „5 Freunde“-Kinofilme in der Hauptrolle der tierliebenden „George“, der in 2018 in die Kinos kam und über 600.000 Besucher begeisterte. Anfang 2020 spielte Allegra die jugendliche Hauptrolle neben Sarah Drew (bekannt aus Grey’s Anatomy) in einem „Hallmark Christmas Movie“, der zu Weihnachten 2020 ausgestrahlt wurde.

Flip Philipp ist seit 1989 als 1. Schlagwerker bei den Wr. Symphonikern engagiert. Er arbeitete auch mit dem Mahler Chamber Orchestra, dem Ensemble die Reihe und dem Klangforum Wien zusammen und ist Mitglie des Vienna Symphony Jazz

Projects.

Christian Eberle studierte nach dem Abschluss des Studiums für klassisches

Schlagwerk Jazz-Schlagwerk in Wien, er ist mehrfacher Preisträger von nationalen und internationalen Wettbewerben. Als freischaffender Künstler spielte er mit unzähligen Künstlern und Ensembles wie Udo jürgens, Viktor Gernot, Wilfried, der jazzwerkstatt wien, der jazzwerkstatt Graz u a.

Joachim Tinnefeld war schon während seines Studiums in Berlin Mitglied des Jugendorchesters der Europäischen Gemeinschaft und kam als Solobassist über das Württembergische Kammerorchester, das RSO Wien und das Ensemble Modern zu den Wiener Symphonikern. Als freischaffender Bassist spielte er bei vielen anderen Orchestern, Ensembles und Jazzformationen (u.a. den Berliner Philharmonikern, dem Chamber Orchestra of Europe und auch als Solobassist im Royal Philharmonic und dem London Symphony Orchestra.)