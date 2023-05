In Metamorfosis betreten Dani de Morón und Fahmi Alqhai Terra incognita. Ihr persönlicher Stil trifft auf Flamenco und wird mit Einflüssen aus der Barockmusik und dem Jazz künstlerisch angereichert. Daraus entsteht eine eigene Musiksprache, mit der sich die Künstler eng verbunden fühlen. Um die gemeinsame Vergangenheit und Gegenwart ihrer Musik, des Flamencos und des Barocks, erlebbar zu machen, suchen Gambist Fahmi Alqhai und Gitarrist Dani de Morón die gegenseitige Inspiration. Fahmi Alqhais profunde Kenntnis der spanischen Barockmusik liefert die Rhythmen und Harmonien.

Die Accademia del Piacere ist eines der interessantesten Originalklangensembles aus Spanien und feiert mit außergewöhnlichen Projekten und Programmen Erfolge im europäischen Musikleben.

Abschlusskonzert

Fahmi Alqhai – Viola da Gamba

Dani de Morón – Flamencogitarre

Accademia del Piacere

Rami Alqhai – Viola da Ggamba

Johanna Rose – Viola da Gamba

José Manuel Posada “Popo” – E-Bass

F. Javier Núñez – Cembalo & Orgel

Agustín Diassera – Perkussion

This project was supported by a grant from

Acción Cultural Española (AC/E)