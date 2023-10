Keramik Kurs Erwachsene & Jugendliche - „Weihnachtliche Keramik“

Ob ausgefallener Christbaumschmuck, Lichtobjekte oder individuelle Geschenke für Familie und Freunde – in diesem Keramikworkshop für Erwachsene & Jugendliche werden Sie im Atelier des Kunstmuseums ein Objekt aus Ton gestalten, bemalen und anschließend wird es im Brennofen fertig gestellt.

Nach ca. 2 Wochen bekommen Sie einen Anruf, wenn ihr Werk abholbereit ist.

Der Workshop richtet sich gleichermaßen an Anfänger und Geübte.

Dauer: 3 Stunden

KOSTEN

€ 50,- Erwachsene/ € 25,- Jugendliche, inkl. Materialien, Betreuung und Brennen

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen Sie gerne etwas früher und lassen Sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG

Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: info@daskunstmuseum.at

Stornierungsbedingungen: Sollten Sie kurzfristig doch nicht zum Kurs kommen können, wird um rechtzeitige Absage gebeten. So kann es anderen Kindern ermöglicht werden an dem Kurs teilzunehmen. Bei Absagen bis zu 24h vorher fallen keine Stornogebühren an. Bei allen späteren Absagen werden 50% des Kursbeitrages verrechnet. Bei unentschuldigtem Fernbleiben wird der gesamte Kursbeitrag verrechnet.