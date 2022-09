1. Termin – Malakademie für Jugendliche

Das Kunstmuseum ist ein idealer Ort, unterschiedlichste Kunstwerke kennenzulernen und selbst zu gestalten. Unter der Leitung der erfahrenen Künstler-Pädagogen Karin und Bernhard Antoni wird hier die Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen gefördert.

Im Rahmen der Mal-Akademie können die Jugendlichen mit Materialien und Techniken experimentieren und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Am Ende des Kurses werden die Arbeiten in einer gemeinsamen Ausstellung in der Galerie des Museums gezeigt.

Die Mal-Akademie startet im Schuljahr 2022/23 am 30. September 2022, in den Ateliers des Kunstmuseums Schrems, Mühlgasse 7a.

Pro Semester gibt es 10 Kurstermine, jeweils an einem Freitag von 15-18 Uhr.

‚Schnuppern‘ und Ausprobieren ist möglich. Das Team des Museums berät Jugendliche und Eltern gerne unter T: 02853/72888 und info@daskunstmuseum.at.

Die Anmeldung ist bereits möglich und erfolgt über die NÖ Kreativ GmbH unter:

www.mkmnoe.at

Weitere Informationen

- Telefonisch unter 02853/72888

- Per Mail unter info@daskunstmuseum.at

- Auf der Website des Musik- und Kunstschulmanagements