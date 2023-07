Die Erfindung von Plastik hat die Welt verändert. Einst als leichtes, formbares, hygienisches und langlebiges Material hochgelobt, ist es nun ein Fluch. Wir leben im Plastik-Zeitalter! Weltweit werden in jeder Minute fast eine Million Plastikflaschen verkauft. 9 Millionen Tonnen Plastikmüll landen jährlich in den Ozeanen.

Vor Bali schwimmt eine Taucherin mit einem Manta-Rochen in einem Meer voller Plastik. Ein Seepferdchen umklammert kein Seegras, sondern ein Wattestäbchen. Plastik ist auch im Magen eines Albatros zu finden. Die Ausstellung präsentiert eindrucksvolle Fotos, von denen man sich wünscht, sie würden nicht existieren.

Plastik ist für uns so alltäglich geworden, dass wir oft nicht bemerken, wie abhängig wir davon geworden sind. Die Ausstellung versucht, dies zu ändern, indem sie die globale Plastikmüllkrise verdeutlicht und Vorreiter*innen hervorhebt, die an Lösungen für dieses akute Problem arbeiten.

Eine Ausstellung über ein brisantes Thema, das uns alle angeht – Tag für Tag.

PLANET OR PLASTIC? is organized and traveled by the National Geographic Society