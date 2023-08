Welturaufführung der Vertonung des Nibelungenliedes

Wieder einmal können Sie einen großartigen, musikalischen Abend auf Österreichs bekanntester Burgruine genießen! Der international gefeierte niederösterreichischen Wagnertenor und Staatsopern Ensemblemitglied Norbert Ernst, der zuletzt am Royal Operahouse in London für Furore sorgte, bringt eine Neuvertonung des Nibelungenliedes zur Uraufführung. Begleitet wird er von Gerlinde Sbardellati - Englischhorn, Judith Schiller - Harfe, Stefan Teufert - Violoncello.

Das bedeutendste und größte deutsche Heldenepos Nibelungenlied, entstanden um 1200, erklingt in den mittelalterlichen Mauern der Burgruine Aggstein zum ersten Male. Komponiert wurden die melodiösen Weisen die dem Stil der mittelalterlichen Minnesänger nachempfunden wurden von Michael Salamon.

In den 800 Jahren des Bestehens des Nibelungenliedes gab es bisher keine Vertonung des gesamten 2.500 Verse umfassenden Epos. Die Vertonung von Michael Salamon. macht dies in einer abwechslungsreichen, ins Ohr gehenden Weise, möglich.

Norbert Ernst wird in rund 80 Minuten eine Auswahl von 100 Versen des Nibelungenliedes interpretieren, die die fesselnde Geschichte von Kriemhild und ihrem Gatten Siegfried dem Drachentöter erzählen.

Norbert Ernst trat in Wagners Ring des Nibelungen neben der Wiener und Bayerischen Staatsoper an der Pariser Oper, der New Yorker Metropolitan Opera und den Bayreuther Festspielen auf. Im kommenden Jahr wird er im Ring an der Mailänder Scala auftreten und widmet sich mit dieser Uraufführung nun einer der historischen Hauptvorlagen Richard Wagners zu seinem Ring des Nibelungen.

Bis 18:00 Uhr können Sie die Burg besichtigen (es gelten die üblichen Eintrittspreise) und bis zum Beginn der Vorführung im idyllischen Burghof bei einem guten Glas Wachauer Wein das mittelalterliche Ambiente genießen.