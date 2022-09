Markttag auf Aggstein

In den letzten Jahren hat sich der Markttag wunderbar in die erfolgreiche Veranstaltungsreihe eingegliedert und ist mittlerweile zu einem fixen Publikumsmagneten geworden. Auch heuer findet er an 2 Tagen statt! Die verschiedenen Stände sind vor der Burg aufgebaut - der Besuch des Marktes ist frei! Sie können den grandiosen Blick auf Aggstein genießen während Sie durch den Markt schlendern.