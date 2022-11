Burgadvent auf Aggstein

Die Burgruine Aggstein freut sich schon sehr darauf, Ihnen im Rittersaal und auf der Galerie wieder modernes Kunsthandwerk zu präsentieren. Über 60 Aussteller erwarten Sie und machen das Finden der richtigen Geschenke leicht.

Der traditionelle Burgadvent - Saisonabschluss und Highlight 2022

In den Innenhöfen und vor der Burg beleuchten Fackeln das mittelalterliche Markttreiben. Der Duft von gebrannten Mandeln umweht die alten Mauern. Von handgenähten Lederprodukten über Kinder-Rüststände bis zu großartigen Keramik Einzelstücken - der Mittelaltermarkt ist ein Erlebnis für sich.

Natürlich wird auch sehr an Ihr leibliches Wohl gedacht - ob Süß, Salzig, Vegetarisch oder mit Fleisch und Fisch - Sie werden es genießen!

Fruchtiger Punsch und duftender Glühwein wärmt die Hände und die Seele!

Sie werden mit hinreißender Livemusik und Gaukeleien unterhalten. Auch die Märchenstunde mit Dena Seidl, diesmal auf der Terrasse, verzaubert wie jedes Jahr große und kleine Ohren. Und selbstverständlich wachen wieder die "Wölfe zu Dunkelstein" über das Geschehen!

Die Alpakas dürfen natürlich auch nicht fehlen....diese Wimpern...

Um 18h wird es jeden Abend bunt - das beliebte Feuerwerk erstrahlt über der Burg und taucht die Burg in wundervolle Farben! An alle Hundebesitzer: das Feuerwerk knallt natürlich laut - bitte überlegen Sie sich schon vorher, ob Sie das Ihrem Liebling zumuten können und wollen.

WICHTIG: bei einigen Ausstellern können Sie auch mit Karte zahlen - bei den meisten aber nicht. Daher bitte ausreichend Bargeld mitnehmen. Die nächstgelegenen Bankomaten sind in Melk bzw. Mautern.

Wie immer bringen Sie

Shuttlebusse von Aggstein bequem zur Burg hoch und auch wieder hinunter: € 3,00 pro Person für beide Fahrten

Letzte Abfahrt an jedem Markttag um 19:30h

Tickets können entweder am Parkplatz in Aggstein, vor der Burg oder auch Online in unserem Ticketshop gekauft werden.