Ein Musical-Sommer auf Burg Güssing - FLASHDANCE ist einer der Kultfilme der 80er Jahre. Aufregende Tanzszenen und die Geschichte eines Traums ziehen auch über 35 Jahre nach der Kinopremiere Jung und Alt in den Bann.

Mit Ohrwürmern wie „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „I Love Rock’n Roll“ und „Gloria“ feiert FLASHDANCE – DAS MUSICAL am 06. August 2021 Premiere auf Burg Güssing.

In dem rasanten Tanzmusical wird die Geschichte eines Mädchens aus der Arbeiterklasse erzählt. Ihr großer Traum: Sie möchte Profitänzerin werden. Tagsüber geht sie ihrer schweren Arbeit als Schweißerin in der Stahlindustrie nach, nachts tanzt sie in Bars. Der Kultfilm um Tanz, unerfüllte Liebe und Sehnsucht ging in die Geschichte der Pop-Kultur ein. Der Titelsong „What a Feeling“ wurde mit dem Oscar ausgezeichnet.