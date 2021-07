Die Story verspricht Spannung und Dramatik, sowie Pariser Flair, mit viel Musik, Gesang und vor allem Show!

Schauplatz der Geschichte ist die Opera Garnier in Paris: Ein Phantom versetzt Künstler, Bühnenarbeiter und Publikum in Angst und Schrecken. Die Polizei prüft rätselhafte Todesfälle, und ein vom Grafen von Chagny geliebtes Opernsternchen verschwindet während einer Vorstellung auf mysteriöse Weise. Wer ist dieses Phantom, das die Operndirektion mit Briefen in roter Tinte erpresst? Die Story verspricht Spannung und Dramatik, sowie Pariser Flair, mit viel Musik, Gesang und vor allem Show! Die in Paris lebende Sabine James hat das Stück für die Bühne in Wort und Musik völlig neu geschrieben.

Übrigens: Wussten Sie, dass das Phantom der Oper auch Harfe spielte? Nein? Lesen Sie nach im 1910 veröffentlichten Roman von Gaston Leroux!