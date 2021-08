Alice im Wunderland

Das moderne Märchenspiel von Sabine James (nach dem Roman von Lewis Carroll) begeisterte die Jugend, wie auch reifere Semester; nach acht Jahren erfährt es eine Wiederaufnahme.

Die kleine Alice läuft dem weißen Kaninchen hinter her - und fällt in ein Erdloch! Grinsekatze, Hutmacher und Märzhase führen sie zum Hofe der Herzkönigin, die mit ihren Spielkarten-Soldaten eigenartig und willkürlich regiert. Flamingos und Igel zum Croquet spielen, Köpfe die rollen sollen, so wie unlösbare Rätsel stehen an der Tagesordnung...

Tauchen Sie ein in die bunten Träume und Phantasien von Alice und dem Jugendensemble im malerischen Ambiente am Fuß der Burg Güssing!