Laterna Magica - Der letzte Burgdrache

HOKUSPOKUS – FIXIBUS. Junge Zauber-Assistenten und Burgzauberkünstler aufgepasst! „Oberzauberrat Spinnenbein“ und „Fee Lavundeli Wunderlich“ sind dieses Mal auf der Suche nach dem letzten Burg-Drachen.

Wo der wohl sein Unwesen treibt? Die Nachwuchszauberer helfen dank ihrer Zauberkünste bei der Suche fleißig mit.

Gemeinsam mit „Spinnenbein“, „Fee Lavundeli“ und deren magischen Kräfte kommen die Familien dem letzten Drachen auf die Spuren.

Wer bist zum Schluss mutig bleibt, dem gebührt eine Zauber-Assistenten-Urkunde!

Interaktives Zaubertheater für Kinder

Eine magische Kinderführung durch die Burgräumlichkeiten exklusiv mit Zauberern aus dem Circus & Clownmuseum Wien. „Fee Lavundeli Wunderlich“, „Prof. Oberzauberrat Spinnenbein“ und „Graf Zahn“ gehen mit den jungen Besuchern auf eine abenteuerliche Magiereise. Themenbezogen wird in unterschiedlichen Räumlichkeiten in der Burg gezaubert. Die teilnehmenden Familien werden, während sich die Vorstellung von Station zu Station zieht, in die Spielhandlung miteinbezogen.

Am Ende der Vorstellung bekommt jedes Kind eine Zauber-Assistenten-Urkunde.

Dauer: ca. 90 Min.

Altersempfehlung: 5 -12 Jahre