Sie wünschen, wir spielen

Das Orchester-Wunschkonzert, in dem Sie bestimmen was gespielt wird. Stellen Sie ein Konzertprogramm aus Ouvertüre, Solokonzert und einer Symphonie zusammen und genießen Sie ihre Kreation in loungiger Liegestuhl-Atmosphäre open-air im charmanten Bürgermeistergarten. Ein kühnes Wagnis, für das eigens das Milch&Honig-Festival-Orchester ins Leben gerufen wurde, bestehend aus fein erlesenen Musikern und Musikerinnen nationaler und internationaler Orchester. Am Dirigentenpult: Univ.Prof. Dr. Johannes Wildner.

Programm:

Eine Auswahl aus vier Ouvertüren, vier Solokonzerten und vier Symphonien von den Komponisten W.A. Mozart, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn und Felix Mendelssohn-Bartholdy Besetzung

Dirigent: Johannes Wildner

Solo-Violine: Marie Isabel Kropfitsch

Solo-Violoncello: Antonia Straka

Solo-Klarinette: Christoph Zimper

Das Milch&Honig-Festival-Orchester Bei Schlechtwetter findet das Konzert in den Kasematten, Bahngasse 27, statt.