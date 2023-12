MUSIKALISCHER ADVENTKALENDER - Rhythmus in Bewegung

Dieses weihnachtliche Event ist zur festen Größe im kulturellen Leben der Stadt Linz geworden: Nach zwei Jahren Pause ist es endlich soweit. Der beliebte Musikalische Adventkalender kann heuer wieder vor Publikum über die Bühne gehen. Stärker noch als in den vergangenen Jahren wird heuer versucht, das Programm an das Jahresmotto des Brucknerhaus-Programms Zukunft(s)musik – Ausblick, Aufbruch, Avantgarde anzupassen. Die 23 Kurzkonzerte mit einer Länge von 30 bis 45 Minuten finden vom 1. bis 23. Dezember täglich bei freiem Eintritt im Foyer vor dem Mittleren Saal statt, und zwar wochentags um 18:00 Uhr, an Mariä Empfängnis und den Wochenenden dagegen bereits um 17:00 Uhr.