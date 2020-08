Führung für Erwachsene zur Ausstellung "Im Überblick: Herbert Brandl. Exposed to Painting"

Herbert Brandl (* 1959) zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Malern der Gegenwart. In seinen großformatigen Bildwelten wechselt er zwischen figurativen und abstrakten Szenen sowie zwischen Nah- und Fernsichten auf die Natur. Das Sujet Landschaft bildet den Schwerpunkt in seinen expressiven, farbgewaltigen Werken. In der Ausstellung tauchen wir ein in Gebirgsketten, Wasserläufe und Seelandschaften, sprechen über das Idealbild von unberührter Natur und über pastose Farbexplosionen bei Herbert Brandl.