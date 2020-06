Führungen in Carnuntum

Einstündige Führungen im Römischen Stadtviertel und im Museum Carnuntinum.

An Wochenenden und Feiertagen bietet Carnuntum seinen Besucherinnen und Besuchern im Römischen Stadtviertel und im Museum Carnuntinum einstündige Gruppenführungen um je € 3,- pro Person an. Kinder bis 6 Jahre können kostenfrei an der Führung teilnehmen.

Von Montag bis Freitag wird im Römischen Stadtviertel eine Führung um 14.00 Uhr angeboten.

Römisches Stadtviertel

Wochenende, Feiertage: 10.00 | 12.00 | 14.00 | 15.30 Uhr (einstündig)

Montag - Freitag: 14.00 Uhr (einstündig)

Museum Carnuntinum

Wochenende, Feiertage: 12.00 | 14.00 (einstündig)

Führungskarte pro Person und Ausstellungsort: € 3,-

Kinder unter 6 Jahre: frei