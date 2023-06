Georg Baselitz. 100 Zeichnungen

Diese Präsentation ist dem Künstler und seiner großzügigen Schenkung von 100 seiner herausragenden und richtungsweisenden Arbeiten auf Papier an die Albertina sowie die Morgan Library in New York gewidmet, aus denen die beiden Museen je 50 für ihre Sammlungen wählen durften.