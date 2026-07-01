Reef Rescue

Workshop | Tauchen Sie mit Ihren Kindern in die Tiefen des Ozeans ein und retten Sie gemeinsam die Korallenriffe. Bei Reef Rescue lernen Kinder spielerisch über Korallenriffe und wie essentiell sie für uns Menschen sind. Durch den Klimawandel sind die Riffe leider gefährdet und Reef Rescue ermöglicht es den Kindern alles über Korallenriffe und Co kennenzulernen.