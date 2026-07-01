Reef Rescue
14. Juli 2026
Workshop | Tauchen Sie mit Ihren Kindern in die Tiefen des Ozeans ein und retten Sie gemeinsam die Korallenriffe. Bei Reef Rescue lernen Kinder spielerisch über Korallenriffe und wie essentiell sie für uns Menschen sind. Durch den Klimawandel sind die Riffe leider gefährdet und Reef Rescue ermöglicht es den Kindern alles über Korallenriffe und Co kennenzulernen.
Uhrzeit: 10:00–12:30 Uhr
Alter: ab 12 Jahren
Kosten: € 10,–
Ort: wissens.wert.welt Klagenfurt, Museumgasse 2, 9021 Klagenfurt a. W.
ANMELDUNG unbedingt erforderlich!
T: +43 (0)664 620 20 44
E: [email protected]
Details zur Spielstätte:
Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
Adresse: Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 664 6202044
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Reef Rescue - wissens.wert.welt Klagenfurt