Reef Rescue


Reef Rescue

wissens.wert.welt Klagenfurt
14. Juli 2026
Workshop | Tauchen Sie mit Ihren Kindern in die Tiefen des Ozeans ein und retten Sie gemeinsam die Korallenriffe. Bei Reef Rescue lernen Kinder spielerisch über Korallenriffe und wie essentiell sie für uns Menschen sind. Durch den Klimawandel sind die Riffe leider gefährdet und Reef Rescue ermöglicht es den Kindern alles über Korallenriffe und Co kennenzulernen.

Uhrzeit: 10:00–12:30 Uhr

Alter: ab 12 Jahren

Kosten: € 10,–

Ort: wissens.wert.welt Klagenfurt, Museumgasse 2, 9021 Klagenfurt a. W.

ANMELDUNG unbedingt erforderlich!

T: +43 (0)664 620 20 44

E: [email protected]

Details zur Spielstätte:
wissens.wert.welt Klagenfurt
Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee

Termine: Reef Rescue - wissens.wert.welt Klagenfurt

Juli 2026
Di. 14. Juli 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 