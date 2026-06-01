Kindervorlesung

Vorlesung | Freuen Sie sich mit Ihren Kindern auf eine spannende Kindervorlesung mit der Ärztin und Weltraumforscherin Carmen Possnig! Auf kindgerechte und unterhaltsame Weise nimmt sie euch mit auf eine Reise in die Welt der Wissenschaft und zeigt, wie es ist, in extremen Umgebungen zu leben und zu arbeiten – von der Antarktis bis hin zur Raumfahrt.