Kindervorlesung
20. Juni 2026
Vorlesung | Freuen Sie sich mit Ihren Kindern auf eine spannende Kindervorlesung mit der Ärztin und Weltraumforscherin Carmen Possnig! Auf kindgerechte und unterhaltsame Weise nimmt sie euch mit auf eine Reise in die Welt der Wissenschaft und zeigt, wie es ist, in extremen Umgebungen zu leben und zu arbeiten – von der Antarktis bis hin zur Raumfahrt.
Neugierige Entdecker:innen können Fragen stellen, staunen und ihren Forschergeist entfachen!
Uhrzeit: 10–12 Uhr
Alter: ab 4 Jahren
Kosten: Eintrittspreis | 0 bis 18 Jahre Eintritt frei!
ANMELDUNG unbedingt erforderlich!
T: +43 (0)664 620 20 44
E: [email protected]
Details zur Spielstätte:
Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
Adresse: Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 664 6202044
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Kindervorlesung - wissens.wert.welt Klagenfurt