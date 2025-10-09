Holiday on Ice - HORIZONS

HORIZONS – Auf zu neuen Horizonten mit HOLIDAY ON ICE! HOLIDAY ON ICE präsentiert die brandneue Show HORIZONS – nach dem atemberaubenden Jubiläum können sie jetzt die spektakuläre neue Show erleben, die vom 16. Jänner bis 1. Februar 2026 in Innsbruck und Wien zu sehen ist.

Erleben sie die Magie des Eises in einer Show, die Herzen höherschlagen lässt und die Grenzen der Vorstellungskraft sprengt. Tauchen sie in eine neue Welt voller Eleganz, Dynamik und Emotionen. HOLIDAY ON ICE hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Publikum jedes Mal aufs Neue zu begeistern, und HORIZONS ist da keine Ausnahme!

Nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Statistik glänzt HOLIDAY ON ICE: Mit über 80 Jahren Erfolgsgeschichte haben bereits mehr als 330 Millionen Zuschauern in über 100 verschiedenen Shows auf annähernd 60.000 Vorstellungen auf fünf Kontinenten die Magie live erlebt. Das alljährliche Spektakel gilt als der Inbegriff für anspruchsvolles Live-Entertainment auf dem Eis und war gleich 5-mal im Guinness Buch der Weltrekorde vertreten.

Besuche HORIZONS in:

Innsbruck: 16. bis 18. Jänner 2026

Wien: 22. Jänner bis 1. Februar 2026

Mach sie sich bereit für das nächste unvergessliches Erlebnis und pure Gänsehautmomente!