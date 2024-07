Engelbert Humperdinck - FAREWELL TOUR

In einer über 50 Jahre dauernden Karriere hat Engelbert Verkäufe von über 140 Millionen Platten generiert, darunter 64 Goldalben und 35 Platin, vier Grammy-Nominierungen, einen Golden Globe sowie Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame, dem Las Vegas Walk of Fame und dem Leicester Walk of Fame. Er hat viermal für die Königin, mehrere Präsidenten und viele Staatschefs aufgetreten. Am Di, 3. September 2024 erleben Sie den Superstar im Wiener Konzerthaus.

Er hat alles aufgenommen, von den romantischsten Balladen über Filmmusik, Disco, Rock bis hin zu Gospel. Seine einzigartige Stimme hat Millionen von Fans weltweit verzaubert. Doch es ist nicht nur die Stimme, sondern auch der Mann selbst, mit seinem charmanten Sinn für Humor und selbstironischen Witzen. Engelbert ist es gelungen, einen neuen Ton bei der jüngeren Generation anzuschlagen, und seine Musikvideos auf YouTube sowie seine Präsenz in sozialen Medien sind unglaublich.

Engelbert explodierte auf der Musikszene mit den Beatles und den Rolling Stones. Der schüchterne, gutaussehende Mann wurde fast sofort zum Weltstar. Er wurde enger Freund von Elvis, und die beiden Legenden traten oft mit den Liedern des anderen auf. Seine erste Single in den Charts war „Release Me“, die es in das Guinness-Buch der Rekorde schaffte, indem sie 56 Wochen hintereinander in den Charts war. Sie war in 11 Ländern auf Platz 1.

In den folgenden Jahrzehnten tourte Engelbert ständig weltweit vor ausverkauften Hallen. Er genießt jeden Moment auf der Bühne in vollen Zügen. Engelberts Musik hat die Zeit überdauert, und seine Stimme erreicht auch heute noch die Menschen – sie dient dazu, zu berühren und zu inspirieren, Gefühle und Emotionen zu umarmen und hervorzurufen… Zutaten, die zweifellos das Wesen seines langanhaltenden Erfolgs ausmachen. Engelberts Hit-Song „A Man Without Love“ wurde in der Disney+-Serie „Moon Knight“ von Marvel vorgestellt. In dem neuen BradPitt-Film „Bullet Train“ von Sony Pictures ist Engelberts Lied „Forever Blowing Bubbles“ zu hören. Und in der „Umbrella Academy“ von Netflix wird sein „Quando, Quando, Quando“ gespielt. Engelbert wurde auch die Ehre verliehen, Mitglied des Most Excellent Order of the British Empire (MBE) zu sein, auf der Geburtstags-Ehrenliste Ihrer Majestät der Königin präsentiert von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Anne.