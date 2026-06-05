Lady Magnesia / Zweimal Alexander
2. bis 19. Juni 2026
Schwarze Komödien, Kriminalstücke oder Opernparodien? Die Einakter Lady Magnesia (komponiert 1975) und Zweimal Alexander (Alexandre Bis, komponiert 1937) lassen sich ebenso wenig kategorisieren wie ihre beiden vielseitigen Schöpfer selbst, Mieczysław Weinberg und Bohuslav Martinů.
Die Ausgangslage ist in beiden Werken gleich: Ein Ehemann bezichtigt seine Ehefrau der Untreue und ergreift die ihm angemessen erscheinenden Maßnahmen. Alsbald laufen die Pläne jedoch aus dem Ruder: George will Magnesia ermorden, lässt sich von ihr jedoch in ein Gespräch verwickeln. Alexandre hingegen inszeniert eine Verwechslungskomödie, um die Untreue seiner Frau zu testen – diese jedoch beginnt gerade dadurch, von einem Seitensprung zu träumen. Wo etwa Mozarts Così fan tutte den Vorhang fallen lässt, kommen diese Werke erst so richtig in Fahrt: Führt das Misstrauen der Männer zu einem Happy End? Bringt ein geforderter Beweis der Treue die ersehnte Klarheit, gar eine Läuterung, oder lässt er die Beziehung schlichtweg zerbrechen? Die beiden Opern finden schließlich unterschiedliche Antworten darauf, die sowohl Weinberg als auch Martinů mit ironischen Brüchen, jazzigen Intermezzi und aberwitziger Fantasie ausformulieren.
In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn
Lady Magnesia: Oper in einem Akt
Libretto von Vera Stanewitsch nach George Bernard Shaws Theaterstück Passion, Poison, and Petrifaction
Zweimal Alexander: Opera buffa in einem Akt
Libretto von André Wurmser
Details zur Spielstätte:
Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
Adresse: Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 58830-1010
Fax: +43 1 58830-991010
Geodaten: 48.2101, 16.3782
Termine: Lady Magnesia / Zweimal Alexander - Wiener Kammeroper
|Juni 2026
|Fr. 5. Juni 2026
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
https://kultur.net/wiener-kammeroper/programm/lady-magnesia-zweimal-alexander#2026-06-05
Lady Magnesia / Zweimal Alexander (05.06.2026)
2026-06-05T19:00:00+02:[email protected]
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|So. 7. Juni 2026
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
https://kultur.net/wiener-kammeroper/programm/lady-magnesia-zweimal-alexander#2026-06-07
Lady Magnesia / Zweimal Alexander (07.06.2026)
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|Di. 9. Juni 2026
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
https://kultur.net/wiener-kammeroper/programm/lady-magnesia-zweimal-alexander#2026-06-09
Lady Magnesia / Zweimal Alexander (09.06.2026)
2026-06-09T19:00:00+02:[email protected]
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|Do. 11. Juni 2026
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
https://kultur.net/wiener-kammeroper/programm/lady-magnesia-zweimal-alexander#2026-06-11
Lady Magnesia / Zweimal Alexander (11.06.2026)
2026-06-11T19:00:00+02:[email protected]
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|So. 14. Juni 2026
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
https://kultur.net/wiener-kammeroper/programm/lady-magnesia-zweimal-alexander#2026-06-14
Lady Magnesia / Zweimal Alexander (14.06.2026)
2026-06-14T19:00:00+02:[email protected]
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|Di. 16. Juni 2026
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
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Lady Magnesia / Zweimal Alexander (16.06.2026)
2026-06-16T19:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 19. Juni 2026
19:00 Uhr
Wiener Kammeroper, Fleischmarkt 24, A-1010 Wien
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Lady Magnesia / Zweimal Alexander (19.06.2026)
2026-06-19T19:00:00+02:[email protected]
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