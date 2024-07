Simply the Best - In der Schickeria

Uraufführung! Ein ominöser Koffer zieht nicht nur ein skrupelloses Gangster-Pärchen in seinen Bann, sondern fasziniert auch eine gefürchtete Banditen-Familie. Denn der Inhalt verheißt nicht weniger als Simply the Best: ein Leben ohne Sorgen in Saus und Braus, in Glanz und Glamour. Ein Willkommen in der Schickeria! Doch: Es ist alles nur geklaut! Was folgt, ist The Race – eine Verfolgungsjagd durch Länder und Kulturen.

Mit rostigen Flügeln geht’s einmal um die ganze Welt, von der amerikanischen Wüste entlang der Route 66 zur Italo Disco in heißen Nächten in Palermo. Begleitet von 57 Engeln kann es beim Dancing in the Moonlight freilich auch romantisch werden. Die Sommerspiele Melk präsentieren eine unterhaltsame Musikrevue, in der Melodien zu Geschichten und Rhythmen zu Emotionen werden. Bestes Unterhaltungstheater mit Ohrwurmgarantie! Lukas Wachernig | Buch & Regie

Magdalena Schweiger & Gerald Huber-Weiderbauer | Musikalische Leitung

Thomas Huber | Choreographie

Maximilian Lindner | Bühnebild

Anja Lichtenegger | Kostüm

Beate Bayerl | Maske

Anton Maria Moser | Regieassistenz

Sophie Melem | Regie Hospitanz & Choreografische Assistenz

Naomi Bhamra | Kostümbildassistenz Ensemble:

Terry Chladt

Hannah Darabos

Georgij Makazaria

Markus Neugebauer (09.08 & 10.08)

Tanja Petrasek

Lutz Standop

Teresa Renner

Victoria Sedlacek

Lukas Weinberger Band der einsamen Herzen

Trompete | Daniel Nösig/Josef Fuchsberger

Saxophon | Gerals Selig/Johann Leonhartsberger

Gitarre | Simon Blankenbichler/Christian Steinkogler

Klavier | Georg Gruber/Christina Zauner

Bass | Georg Buxhofer/Nina Feldgrill/Werner Laher

Schlagzeug | Jakob Kammerer/Werner Raubek