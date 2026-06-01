Lachen, Courage, Aufbegehren

Kann nur Courage die Menschenwürde schützen? Und gibt es eine Pflicht oder zumindest ein Recht zum zivilen Ungehorsam gegen den Staat?
›Das Buch 1984 wurde in der Realität vom Jahr 1989 überschrieben; zivilgesellschaftliches Engagement hat Mauern wie auch diktatorische Macht gestürzt. Ein Erbe, das wir gerade verspielen‹, meint Intendant Alexander Hauer und erörtert mit einer hochkarätigen Runde, wie Humor zur wirksamen Methode des Hinter fragens und des Widerstands werden kann, wie sehr Kinder nicht folgsam sein müssen, um eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, und wie Protest, Auflehnung und Gegenwehr der Verwirklichung demokratischer Ideale dienen können.
Ein Gespräch über den Wert der Freiheit.
Mit:
Lisz Hirn | Autorin und Philosophin
Paulus Hochgatterer | Kinderpsychiater und Schriftsteller
Fritz Jergitsch | Gründer der Tagespresse und Autor
Elisabeth Holzleithner | Universitätsprofessorin der Rechtsphilosophie
Alexander Hauer | Moderation
|Juni 2026
|So. 28. Juni 2026
11:00 Uhr
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