DREAM ON - Ein kleines bisschen glück

Uraufführung - An einem Manic Monday erhofft sich unsere Expertin für Traumdeutung einfach nur Sweet Dreams – damit ihre Klient:innen mit Caterina Valente und Peter Alexander Es geht besser, besser, besser rufen können. Doch in deren Träumen tun sich tiefe Abgründe auf: Ob mit Falco in der Öffentlichkeit plötzlich Naked zu sein, mit der EAV einen Banküberfall zu durch­leben oder mit Judas Priest und Breaking the Law an die Grenzen des Erlaubten zu stoßen.

Diese Träume lassen tief blicken, sodass Whit­ney Houstons One moment in time ein from­mer Wunsch bleibt und man sich mit Billie Eilish die Frage stellt: What was I made for?

Als plötzlich Sigmund Freud höchstpersön­lich auftaucht, bleibt unserer Protagonistin nichts anderes übrig, als förmlich in der Thera­piecouch immer tiefer zu versinken. Ein Black Sabbath oder wie Alice Cooper singen würde: Welcome to my nightmare. Es wird jedoch ein fröh­liches Born to be wild! Denn: You make my dreams come true!

Eine traumhafte Musikrevue mit mehr als 40 Hits aus acht Jahrzehnten.

In Kooperation mit der Schallaburg Ausstellung >TRÄUME...TRÄUMEN<.

Wolfgang Berthold | Regie

Gerald Huber-Weiderbauer & Magdalena Schweiger | Musikalische Leitung

Thomas Huber | Choreographie

Anja Lichtenegger | Bühnenbild

Julia Klug | Kostümbild

Beate Bayerl | Maske

Mike Heid | Lichtregie

Sophie Melem | Regieassistenz & Choreographische Assistenz

Christoph Brodnjak | Regieassistenz

Manuel Curiman | Bühnenbildassistenz

Naomi Bhamra | Kostümassistenz

Ensemble

Dagmar Bernhard

Terry Chladt

Hannah Darabos

Janina Ayla Raidt

Teresa Renner

Lukas Weinberger

Ramin Dustdar

Band der einsamen Herzen

u.a.

Musikrevue von Wolfgang Berthold, Magdalena Schweiger und Gerald Huber-Weiderbauer