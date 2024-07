Die Borgias - Spiel der Macht

Rom 1492: Während Kunst und Wissenschaft die Menschheit in ein neues Zeitalter führen, ist ein einzelnes Menschenleben kaum etwas wert. Die Papstwahl ist ein beliebter Wettsport, Bestechung gehört zu den Spielregeln. Besonders ein Name wird zum Synonym für Machthunger, sexuelle Gier und Brutalität: Rodrigo Borgia. Als Papst Alexander VI. geht er im Spiel der Macht über Leichen. Seine wichtigsten Werkzeuge: sein Sohn Cesare und seine Tochter Lucrezia. Trotz humanistischer Weltanschauung und Reformwillen: Statt Nachruhm ernten die Borgias üble Nachrede.

Waren sie wirklich schlimmer als ihre Feinde? Oder scheitert Rodrigo Borgia am Ende gar an seiner größten Schwäche: der übergroßen Liebe zu seinen Kindern? Seit mehr als 500 Jahren steht der Name ›Borgia‹ für skrupellose Machtgier, Opulenz und Vetternwirtschaft, gleichzeitig aber auch für den Aufbruch in die Moderne. Eine Renaissance Geschichte packend wie ein Thriller, vielschichtig wie ein Wandgemälde und aktueller denn je. Ein praller Stoff als Spiegel unserer Gegenwart.

Stephan Lack | Autor

Sarantos Zervoulakos | Regie

Maximilian Lindner | Bühnenbild

Beate Bayerl | Maske

Sophie Benedikte Stocker | Dramaturgie

Aleksandra Kica | Kostümbild

Agathangelos Paschaldis | Musik

Cleidy Acevedo | Hospitanz

Jakob Wernisch | Regieassistenz

Naomi Bhamra | Kostümbildassistenz

Ensemble:

Stefano Bernardin

Pippa Galli

Sebastian Pass

Gabriel Oceano Schlager

Patrick Seletzky

Petra Staduan

Alexander Strobele

Alexandra Maria Timmel