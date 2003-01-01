Das Ministerium der Wahrheit


Sommerspiele Melk

Das Ministerium der Wahrheit

Wachauarena Melk
17. Juni bis 1. Aug. 2026
Schauspiel frei nach 1984 von George Orwell - Während in Orwells 1984 im Ministerium der Wahrheit Geschichte umgeschrieben wird, löst der Titel aktuell unterschiedlichste Gedankenketten aus. Wie in der Vorlage sehen wir auch heute auf der einen Seite fake news und autoritäre Systeme, auf der anderen Menschlichkeit und Widerstand.

Einerseits „Big Brother is Watching You“, andererseits der Drang nach Selbstbestimmung und Intimität. Die Protagonistinnen und Protagonisten des Stücks stellen sich dieser Herausforderung – angetrieben von der Sehnsucht nach Freiheit und Würde. Ein Stück voll Spannung und Brisanz und einem Funken Hoffnung.

INTENDANZ & REGIE Alexander Hauer
BÜHNE Renato Sobotta
KOSTÜME Julia Pschedezki
MASKE Beate Bayerl

MITWIRKENDE Thomas Frank, Doris Hindinger, Aaron Karl, Isabella Knöll, Sonja Romei, Giuseppe Rizzo, Christina Scherrer, Konzertchor Niederösterreich

Details zur Spielstätte:
Wachauarena Melk
Rollfährestraße, A-3390 Melk
Im Rahmen des Festivals:
Sommerspiele Melk

Termine: Das Ministerium der Wahrheit - Wachauarena Melk

Juni 2026
Mi. 17. Juni 2026
20:15 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 19. Juni 2026
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Sa. 27. Juni 2026
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Juli 2026
Fr. 3. Juli 2026
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Sa. 4. Juli 2026
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Do. 16. Juli 2026
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Mi. 22. Juli 2026
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Do. 23. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
20:15 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 