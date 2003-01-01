Das Ministerium der Wahrheit
17. Juni bis 1. Aug. 2026
Schauspiel frei nach 1984 von George Orwell - Während in Orwells 1984 im Ministerium der Wahrheit Geschichte umgeschrieben wird, löst der Titel aktuell unterschiedlichste Gedankenketten aus. Wie in der Vorlage sehen wir auch heute auf der einen Seite fake news und autoritäre Systeme, auf der anderen Menschlichkeit und Widerstand.
Einerseits „Big Brother is Watching You“, andererseits der Drang nach Selbstbestimmung und Intimität. Die Protagonistinnen und Protagonisten des Stücks stellen sich dieser Herausforderung – angetrieben von der Sehnsucht nach Freiheit und Würde. Ein Stück voll Spannung und Brisanz und einem Funken Hoffnung.
—
INTENDANZ & REGIE Alexander Hauer
BÜHNE Renato Sobotta
KOSTÜME Julia Pschedezki
MASKE Beate Bayerl
MITWIRKENDE Thomas Frank, Doris Hindinger, Aaron Karl, Isabella Knöll, Sonja Romei, Giuseppe Rizzo, Christina Scherrer, Konzertchor Niederösterreich
Details zur Spielstätte:
Rollfährestraße, A-3390 Melk
Adresse: Rollfährestraße, A-3390 Melk
Telefon: +43 2752 54060
Fax: +43 2752 5406099
Geodaten: 48.2313, 15.3277
Termine: Das Ministerium der Wahrheit - Wachauarena Melk
|Juni 2026
|Mi. 17. Juni 2026
20:15 Uhr
Wachauarena Melk, Rollfährestraße, A-3390 Melk
https://kultur.net/wachauarena-melk/programm/das-ministerium-der-wahrheit#2026-06-17
Das Ministerium der Wahrheit (17.06.2026)
2026-06-17T20:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 19. Juni 2026
20:15 Uhr
Wachauarena Melk, Rollfährestraße, A-3390 Melk
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Das Ministerium der Wahrheit (19.06.2026)
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|Sa. 27. Juni 2026
20:15 Uhr
Wachauarena Melk, Rollfährestraße, A-3390 Melk
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Das Ministerium der Wahrheit (27.06.2026)
2026-06-27T20:15:00+02:[email protected]
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|Juli 2026
|Fr. 3. Juli 2026
20:15 Uhr
Wachauarena Melk, Rollfährestraße, A-3390 Melk
https://kultur.net/wachauarena-melk/programm/das-ministerium-der-wahrheit#2026-07-03
Das Ministerium der Wahrheit (03.07.2026)
2026-07-03T20:15:00+02:[email protected]
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|Sa. 4. Juli 2026
20:15 Uhr
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Das Ministerium der Wahrheit (04.07.2026)
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|Do. 16. Juli 2026
20:15 Uhr
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Das Ministerium der Wahrheit (16.07.2026)
2026-07-16T20:15:00+02:[email protected]
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|Mi. 22. Juli 2026
20:15 Uhr
Wachauarena Melk, Rollfährestraße, A-3390 Melk
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Das Ministerium der Wahrheit (22.07.2026)
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|Do. 23. Juli 2026
20:15 Uhr
Wachauarena Melk, Rollfährestraße, A-3390 Melk
https://kultur.net/wachauarena-melk/programm/das-ministerium-der-wahrheit#2026-07-23
Das Ministerium der Wahrheit (23.07.2026)
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|Fr. 31. Juli 2026
20:15 Uhr
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Das Ministerium der Wahrheit (31.07.2026)
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
20:15 Uhr
Wachauarena Melk, Rollfährestraße, A-3390 Melk
https://kultur.net/wachauarena-melk/programm/das-ministerium-der-wahrheit#2026-08-01
Das Ministerium der Wahrheit (01.08.2026)
2026-08-01T20:15:00+02:[email protected]
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