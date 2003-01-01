Das Ministerium der Wahrheit

Schauspiel frei nach 1984 von George Orwell - Während in Orwells 1984 im Ministerium der Wahrheit Geschichte umgeschrieben wird, löst der Titel aktuell unterschiedlichste Gedankenketten aus. Wie in der Vorlage sehen wir auch heute auf der einen Seite fake news und autoritäre Systeme, auf der anderen Menschlichkeit und Widerstand.

Einerseits „Big Brother is Watching You“, andererseits der Drang nach Selbstbestimmung und Intimität. Die Protagonistinnen und Protagonisten des Stücks stellen sich dieser Herausforderung – angetrieben von der Sehnsucht nach Freiheit und Würde. Ein Stück voll Spannung und Brisanz und einem Funken Hoffnung. — INTENDANZ & REGIE Alexander Hauer

BÜHNE Renato Sobotta

KOSTÜME Julia Pschedezki

MASKE Beate Bayerl MITWIRKENDE Thomas Frank, Doris Hindinger, Aaron Karl, Isabella Knöll, Sonja Romei, Giuseppe Rizzo, Christina Scherrer, Konzertchor Niederösterreich