tick, tick... BOOM!
14. Jan. bis 24. März 2026
Jon ist ein vielsprechender Musicalkomponist und -texter, arbeitet als Kellner in New York und träumt seit Jahren von einer Karriere am Broadway. Trotz intensiver Arbeit und der klaren Vision, das Musicaltheater zu reformieren und in die Gegenwart zu bringen, lässt der große Durchbruch auf sich warten. Kurz vor seinem 30. Geburtstag beginnt sich Unruhe in ihm breitzumachen.
Er stellt seine Lebensentscheidungen grundlegend in Frage und bekommt von allen Seiten Druck zu spüren: Seine Freundin Susan sehnt sich nach einem beschaulichen Familienleben mit ihm, sein Jugendfreund Michael will ihm einen Bürojob mit einem gesicherten Einkommen schmackhaft machen … Panik.
tick, tick… BOOM! ist semi-autobiographisch, existenziell und innovativ. Das ursprünglich ab 1990 als One-Man-Show von Larson selbst auf der Bühne dargebotene Stück wurde 2001 posthum als Dreipersonenstück neu adaptiert und erlangte spätestens 2021 durch die preisgekrönte Netflix-Erweiterung zum Spielfilm größere Bekanntheit. Larson selbst war ein Türöffner und Wegbereiter für eine neue Art von Musical: nah an den Themen junger Menschen, nah an der Musik der Zeit. Mit einer pointierten Inszenierung der Fassung für drei Darsteller:innen betritt auch die Volksoper neue Pfade und beweist einmal mehr, dass sie ein kreativer Schaffensort am Puls der Zeit ist.
Musical von Jonathan Larson
In deutscher Sprache mit englischen Songs
Details zur Spielstätte:
Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Telefon: +43 1 51444-3670
Geodaten: 48.2248, 16.3503
Termine: tick, tick... BOOM!
Januar 2026
Mi. 14. Jan. 2026
20:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
tick, tick... BOOM! (14.01.2026)
Fr. 23. Jan. 2026
20:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
tick, tick... BOOM! (23.01.2026)
März 2026
Di. 17. März 2026
20:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
tick, tick... BOOM! (17.03.2026)
Di. 24. März 2026
20:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
tick, tick... BOOM! (24.03.2026)
