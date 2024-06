Als Maria aus dem Gefängnis entlassen wird, kehrt sie zu ihrer Schwester Martha zurück. Martha leitet ein Heim für arbeitslose und obdachlose Frauen, das von Spenden und kleinen Wundern lebt. Das Heim beherbergt auch eine Gruppe von Aktivisten, die von einem Mann namens Jesus angeführt wird. Martha macht ihrer Schwester Maria Vorwürfe, weil sie nicht mehr mithilft, die harte Arbeit im Haus zu bewältigen. Als ihr Bruder Lazarus vor ihren Augen stirbt, während draußen ein Aufstand tobt, werden die Standpunkte und Überzeugungen der beiden Schwestern auf die Probe gestellt.

Mit dem Schwerpunkt auf die marginalisierten Perspektiven von Maria Magdalena und Martha rückt The Gospel According to the Other Mary biblische Charaktere und Ereignisse, mitsamt der Auferstehung des Lazarus und der Passion Christi, in ein stark politisches, zeitgenössisches Licht.

Österreichische Erstaufführung

Ein Passions-Oratorium von John Adams

In englischer und spanischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Besetzung

Dirigent - Nicole Paiement

Regie - Lisenka Heijboer-Castañón

Bühnenbild - Hendrik Walther

Bühnenbild - Sarah Nixon

Kostüme - Carmen Schabracq

Choreographie - Miguel Alejandro Castillo Le Maitre

Choreinstudierung - Roger Díaz-Cajamarca

Licht - Hendrik Walther

Video - Hendrik Walther

Mary Magdalene - Wallis Giunta

Martha, her sister - Jasmin White

Lazarus, their brother - Limmie Pulliam

1st Countertenor - Jaye Simmons

2nd Countertenor - Christopher Ainslie

3rd Countertenor - Edu Rojas