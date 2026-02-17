Spring Awakening ist ein mitreißendes Rock-Musical über die Herausforderungen des Erwachsenwerdens, über scheiternde Kommunikation zwischen den Generationen und die Zerwürfnisse und Umbrüche, die mit erwachender Sexualität stets einhergehen – unabhängig von der jeweiligen Epoche.

Als Gewinner von acht Tony Awards, darunter der Preis für das beste Musical, und mit einem Grammy ausgezeichnet, hat es die Sichtweise darauf revolutioniert, wie über Broadway-Stücke gedacht wird und welche Themen Musicals behandeln können.

Deutschland, 1891: Eine Gruppe Jugendlicher stößt an die Grenzen einer streng reglementierten Erwachsenenwelt. Wendla beginnt, ihren Körper zu entdecken, doch ihre Mutter verweigert ihr Aufklärung. Melchior verteidigt seinen Freund Moritz, der mit Schule und Pubertät überfordert ist. Als Wendla und Melchior sich näherkommen, ahnen sie nicht, welche Folgen ihr Begehren hat...

Basierend auf Frank Wedekinds Theaterstück Frühlings Erwachen von 1891 behandelt das Rock-Musical die gesellschaftliche Moral und beleuchtet zugleich Sexualität und Unterdrückung. Sieben Jahre arbeiteten Steven Sater und Duncan Sheik an ihrer Adaption. Gemeinsam mit Jugendlichen entwickelten sie ein Werk, das seine Themen mit einem vielfältigen, jungen Blick beleuchtet. Denn auch wenn wir uns heute aufgeklärter denken, kämpfen Heranwachsende noch immer mit unzähligen Sorgen, Ängsten und Nöten der Pubertät. Die mitreißenden Songs tauchen tief in die Gedanken und Gefühle der Figuren ein.

Rock-Musical von Duncan Sheik und Steven Sater

In deutscher und englischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln