Singalong: Die Fledermaus

Seien Sie ehrlich – haben Sie in der Fledermaus schon mal leise mitgesummt? Oder sogar etwas lauter? Vielleicht sogar den Drang verspürt, die Melodien laut mitzusingen? Was Ihnen bisher nur komische Blicke vom restlichen Publikum eingebracht hätte, können sie nun endlich mit großer Freude tun!

Beim allerersten, glamourösen Fledermaus-Sing-Along zu Saisonbeginn am 4. September 2025!

„Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“ Sie ist vermutlich die beliebteste, sicherlich aber die wienerischste aller Operetten: Johann Strauß‘ unsterbliche Fledermaus. Ausufernde Partys, erotische Verwechslungen, Verschwörungen, Intrigen und eine große Portion Schadenfreude: ein Höhepunkt der klassischen Wiener Operette bietet doppelbödige Unterhaltung im Walzertakt. Und wenn die gesellschaftliche Fassade zu sehr bröckelt, kann man alles noch der Wirkung des Champagners in die Schuhe schieben. „Im Feuerstrom der Reben“ schlägt man eben leicht über die Stränge.

Die Volksoper gilt als das wienerischste Opernhaus der Stadt. So ist es nicht verwunderlich, dass Johann Strauß‘ Meisterwerk hier quasi zum Familiensilber zählt. Kein Werk wurde an der Volksoper bisher öfter gespielt. Zu Beginn der Intendanz von Lotte de Beer wurde die Aufführung behutsam aufgefrischt, ein weiblicher Gerichtsdiener Frosch sorgt seitdem für einen frischen Blick auf ein gutbekanntes Stück.

Operette von Johann Strauß

In deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln