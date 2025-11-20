Peter Pan
16. Nov. 2025 bis 25. März 2026
Peter Pan fliegt wieder in die Volksoper! Das beliebte Ballett für die ganze Familie feiert Wiederaufnahme und seine Rückkehr auf die Bühne. Die liebevolle und spielerische Choreografie von Vesna Orlić nach J. M. Barries gleichnamigen zauberhaften Roman entführt kleine und große Zuseher:innen in die Welt des Jungen, der nicht erwachsen werden möchte.
Und lässt uns teilhaben an den Abenteuern von Peter Pan, seinen verlorenen Mädchen und Jungen, Tinkerbell und den Kindern der Familie Darling.
„Erwachsenwerden ist so eine barbarische Angelegenheit ... voller Unannehmlichkeiten“ – das wusste schon Peter Pans Erzfeind Captain Hook. Also, kommt mit uns nach Nimmerland und vergesst für eine kurze Zeit, dass man leider irgendwann die Kindheit hinter sich lassen und älter werden muss.
Empfohlen ab 6 Jahren
Wiederaufnahme
Ballett von Vesna Orlić
Details zur Spielstätte:
Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Adresse: Währingerstraße 78, A-1090 Wien
Telefon: +43 1 51444-3670
Fax:
Geodaten: 48.2248, 16.3503
Termine: Peter Pan - Volksoper Wien
|November 2025
|Do. 20. Nov. 2025
19:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
https://kultur.net/volksoper-wien/programm/peter-pan-1#2025-11-20
Peter Pan (20.11.2025)
2025-11-20T19:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Sa. 22. Nov. 2025
18:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
https://kultur.net/volksoper-wien/programm/peter-pan-1#2025-11-22
Peter Pan (22.11.2025)
2025-11-22T18:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Di. 25. Nov. 2025
18:30 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
https://kultur.net/volksoper-wien/programm/peter-pan-1#2025-11-25
Peter Pan (25.11.2025)
2025-11-25T18:30:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 30. Nov. 2025
17:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
https://kultur.net/volksoper-wien/programm/peter-pan-1#2025-11-30
Peter Pan (30.11.2025)
2025-11-30T17:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|März 2026
|Fr. 13. März 2026
11:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
https://kultur.net/volksoper-wien/programm/peter-pan-1#2026-03-13
Peter Pan (13.03.2026)
2026-03-13T11:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|So. 22. März 2026
16:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
https://kultur.net/volksoper-wien/programm/peter-pan-1#2026-03-22
Peter Pan (22.03.2026)
2026-03-22T16:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
|Mi. 25. März 2026
18:00 Uhr
Volksoper Wien, Währingerstraße 78, A-1090 Wien
https://kultur.net/volksoper-wien/programm/peter-pan-1#2026-03-25
Peter Pan (25.03.2026)
2026-03-25T18:00:00+01:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen
Taxi 40100
Monatsgewinn in Wien
Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:
Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Musical tick, tick... BOOM! am Mi. 14. Jänner 2026 um 20:00 Uhr in der Volksoper Wien. Jon ist ein vielsprechender Musicalkomponist und -texter, arbeitet als Kellner in New York und träumt seit Jahren von einer Karriere am Broadway.
Weitere Infos und zur Verlosung anmelden