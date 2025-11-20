Peter Pan fliegt wieder in die Volksoper! Das beliebte Ballett für die ganze Familie feiert Wiederaufnahme und seine Rückkehr auf die Bühne. Die liebevolle und spielerische Choreografie von Vesna Orlić nach J. M. Barries gleichnamigen zauberhaften Roman entführt kleine und große Zuseher:innen in die Welt des Jungen, der nicht erwachsen werden möchte.

Und lässt uns teilhaben an den Abenteuern von Peter Pan, seinen verlorenen Mädchen und Jungen, Tinkerbell und den Kindern der Familie Darling.

„Erwachsenwerden ist so eine barbarische Angelegenheit ... voller Unannehmlichkeiten“ – das wusste schon Peter Pans Erzfeind Captain Hook. Also, kommt mit uns nach Nimmerland und vergesst für eine kurze Zeit, dass man leider irgendwann die Kindheit hinter sich lassen und älter werden muss.

Empfohlen ab 6 Jahren

Wiederaufnahme

Ballett von Vesna Orlić