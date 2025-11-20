Peter Pan


Volksoper Wien
16. Nov. 2025 bis 25. März 2026
Peter Pan fliegt wieder in die Volksoper! Das beliebte Ballett für die ganze Familie feiert Wiederaufnahme und seine Rückkehr auf die Bühne. Die liebevolle und spielerische Choreografie von Vesna Orlić nach J. M. Barries gleichnamigen zauberhaften Roman entführt kleine und große Zuseher:innen in die Welt des Jungen, der nicht erwachsen werden möchte.

Und lässt uns teilhaben an den Abenteuern von Peter Pan, seinen verlorenen Mädchen und Jungen, Tinkerbell und den Kindern der Familie Darling.

„Erwachsenwerden ist so eine barbarische Angelegenheit ... voller Unannehmlichkeiten“ – das wusste schon Peter Pans Erzfeind Captain Hook. Also, kommt mit uns nach Nimmerland und vergesst für eine kurze Zeit, dass man leider irgendwann die Kindheit hinter sich lassen und älter werden muss.

Empfohlen ab 6 Jahren

Wiederaufnahme

Ballett von Vesna Orlić

Details zur Spielstätte:
Volksoper Wien
Währingerstraße 78, A-1090 Wien

Termine: Peter Pan - Volksoper Wien

November 2025
Do. 20. Nov. 2025
Do. 20. Nov. 2025
19:00 Uhr
Sa. 22. Nov. 2025
Sa. 22. Nov. 2025
18:00 Uhr
Di. 25. Nov. 2025
Di. 25. Nov. 2025
18:30 Uhr
So. 30. Nov. 2025
So. 30. Nov. 2025
17:00 Uhr
März 2026
Fr. 13. März 2026
Fr. 13. März 2026
11:00 Uhr
So. 22. März 2026
So. 22. März 2026
16:00 Uhr
Mi. 25. März 2026
Mi. 25. März 2026
18:00 Uhr

