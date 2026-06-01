Hoffmanns Erzählungen

Angeregt durch die Stimmung im Lokal und gereizt von der Anwesenheit seines romantischen Rivalen Lindorf, beginnt es in Hoffmanns Kopf zu arbeiten und Erinnerungen kehren zurück. Erinnerungen an drei Frauen, die er einst liebte, und die ihm angeblich durch böse Kräfte wieder entrissen wurden: Olympia, Antonia und Giulietta. Der Dichter beginnt, das zu tun, was seine Aufgabe ist: zu erzählen!
In Lotte de Beers Inszenierung, für die Peter te Nuyl eine neue Textfassung erstellt hat, tritt die Muse in einen Dialog mit Hoffmann, sie nimmt ihn mit auf einen Weg, konfrontiert ihn mit sich selbst und seiner eigenen Künstlerseele. Zwischen den beiden entspinnt sich ein Dialog, eine Auseinandersetzung zwischen Kunst und Künstler.
Koproduktion mit der Opéra National du Rhin, dem Théâtre National de l‘Opéra-Comique und der Opéra de Reims.
Fantastische Oper von Jacques Offenbach
Libretto von Jules Barbier, Spielfassung und Neufassung der Dialoge von Peter te Nuyl
In deutscher und französischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
|Juni 2026
|Do. 11. Juni 2026
19:00 Uhr
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|So. 14. Juni 2026
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|Mo. 22. Juni 2026
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|Sa. 27. Juni 2026
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|Mo. 29. Juni 2026
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