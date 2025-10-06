Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Die Zauberflöte


Volksoper Wien
12. Sept. 2025 bis 8. Juni 2026
Die Geschichte beginnt ganz einfach, beinahe wie ein Abenteuerroman. Ein junger Prinz wird von einer Königin ausgeschickt, deren Tochter, eine wunderschöne Prinzessin, aus den Fängen eines dunklen Herrschers zu retten. An der Seite des Prinzen: ein seltsamer Vogelfänger. Ihnen beiden zu Hilfe: zahlreiche magische Apparaturen, einschließlich der titelgebenden Zauberflöte.

Und rundherum wilde Tiere, zu bestehende Prüfungen, Feuer- und Wasserproben. Doch es wären nicht Schikaneder und Mozart, würde nicht schnell deutlich, dass die Geschichte viel komplexer ist. Denn Gut und Böse, Hell und Dunkel sind bald kaum mehr einfach voneinander zu trennen. Und die Bande zwischen Eltern und Kindern komplizierter, als es zunächst den Anschein hat.

Die Geschichte der Zauberflöte wurde vielfach gedeutet und interpretiert. Doch einer der Gründe, warum sie bis heute fasziniert, sind ihre Charaktere, die so vielfältig, schillernd und kompliziert gezeigt werden, wie echte Menschen eben sind. Eine Mutter zum Beispiel, die ihre Tochter retten will – oder doch als Racheinstrument benutzt. Eine junge Frau, die in sich eine Kraft entdeckt, die sie zuvor nicht kannte. Ein Feigling, der eventuell doch mutiger ist, als er denkt. Ein Bösewicht, der auf den zweiten Blick nicht mehr (nur) böse scheint.

In Lotte de Beers Neuinszenierung bleibt die Oper ein schönes, zauberhaftes Märchen. Doch gleichzeitig sucht sie für diese Geschichte einen emotionalen Anker. Jemanden, der das Publikum mit hinein nimmt in die Erzählung. „Für mich hat Die Zauberflöte viel mit Aufwachsen zu tun”, sagt sie, „deswegen nimmt uns ein junger Mensch mit in seine Vorstellungswelt. Fantasievoll animierte Videos eröffnen uns einen Weg in diese Welt.” So entstehen märchenhafte, eindrucksvolle, beunruhigende, faszinierende Orte und Räume, in denen Mozarts und Schikaneders Fabel in all ihrer Vielschichtigkeit erzählt wird.

Empfohlen ab 9 Jahren

Eine große Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Details zur Spielstätte:
Volksoper Wien
Währingerstraße 78, A-1090 Wien

Termine: Die Zauberflöte - Volksoper Wien

Oktober 2025
Mo. 6. Okt. 2025
Mo. 6. Okt. 2025
19:00 Uhr
Mi. 15. Okt. 2025
Mi. 15. Okt. 2025
19:00 Uhr
Sa. 18. Okt. 2025
Sa. 18. Okt. 2025
19:00 Uhr
Dezember 2025
Fr. 5. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
19:00 Uhr
Di. 9. Dez. 2025
Di. 9. Dez. 2025
19:00 Uhr
Do. 18. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
19:00 Uhr
Di. 30. Dez. 2025
Di. 30. Dez. 2025
19:00 Uhr
Januar 2026
Mi. 7. Jan. 2026
Mi. 7. Jan. 2026
19:00 Uhr
Fr. 16. Jan. 2026
Fr. 16. Jan. 2026
11:00 Uhr
So. 18. Jan. 2026
So. 18. Jan. 2026
18:00 Uhr
Mi. 21. Jan. 2026
Mi. 21. Jan. 2026
19:00 Uhr
Februar 2026
Sa. 7. Feb. 2026
Sa. 7. Feb. 2026
18:00 Uhr
So. 15. Feb. 2026
So. 15. Feb. 2026
18:00 Uhr
Fr. 20. Feb. 2026
Fr. 20. Feb. 2026
19:00 Uhr
Sa. 28. Feb. 2026
Sa. 28. Feb. 2026
19:00 Uhr
März 2026
Mi. 4. März 2026
Mi. 4. März 2026
19:00 Uhr
So. 15. März 2026
So. 15. März 2026
19:00 Uhr
Mo. 23. März 2026
Mo. 23. März 2026
19:00 Uhr
Mai 2026
Mo. 4. Mai 2026
Mo. 4. Mai 2026
19:00 Uhr
Do. 14. Mai 2026
Do. 14. Mai 2026
18:00 Uhr
Juni 2026
Mo. 8. Juni 2026
Mo. 8. Juni 2026
18:00 Uhr

