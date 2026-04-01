Aljoscha findet Gefallen an ihm, doch bald kann er sich seine Gefühle selbst nicht mehr erklären. Bei Lehár ist dieser Mann das verkleidete Ballettmädchen Sonja, welches ihm zugeführt wurde, um das Weiterbestehen der Dynastie zu sichern. Bald muss die nicht standesgemäße Beziehung beendet werden, doch Aljoscha und Sonja sind nicht bereit, auf ihre Gefühle zu verzichten.
Der niederländische Regisseur und bildende Künstler Steef de Jong versetzt das ursprünglich in Russland spielende Werk in ein allgemeines Märchenland. Er bringt Der Zarewitsch als live animierten Stummfilm mit vier Sängerinnen und Sängern auf die Bühne. Durch wunderschöne und fantasievolle Zeichnungen und Animationen, live gefilmt und projiziert, entsteht ein ganz eigener ästhetischer Kosmos, in den das Publikum eintauchen kann.
Operette von Franz Lehár
Libretto von Bela Jenbach und Heinz Reichert
Spielfassung und Neufassung der Dialoge von Jürgen Bauer
In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
|Mai 2026
|Mi. 6. Mai 2026
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|Di. 26. Mai 2026
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|Juni 2026
|Mi. 3. Juni 2026
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|Do. 25. Juni 2026
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