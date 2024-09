Weingutsfest 2024

Ein HOCH auf die Weinlese! Es ist wieder so weit die Arbeiten im Weingarten und im Presshaus laufen auf hoch touren, das möchte das Stift gemeinsam mit Ihnen feiern! In der KULINARIK-Oase gibt es eine Auswahl an BARS, gratis WEINKELLERFÜHRUNGEN, abwechslungsreiche MUSIK und ein unterhaltsames KINDERPROGRAMM.