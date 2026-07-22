Traces of life - Young@Art - Art Award 2026

Eintritt frei - Young@Art – Zeig uns ihr Talent ist der bedeutendste Kreativ­wettbewerb für junge Talente in Oberösterreich. Ein Haupt­preis ist der jährlich vergebene Young@Art Art Award. Der Preis umfasst eine professionell begleitete Ausstellung im Glaskubus der OÖ Landes-Kultur GmbH , die die jungen Künstler:innen mitkonzipieren und mitgestalten.

Elina Feil – Lea Podobri – Ursula Neumann – Lena Steinbichler – Nicolas Oskar Triebaumer

Die diesjährigen fünf Preisträger:innen zeigen aktuelle künstlerische Arbeiten quer durch die unterschiedlichen Genres und Medien und eröffnen erfrischende Einblicke in die Themenwelten junger Kreativer.

Elina Feil // * 2009 in Bad Ischl

Sie besucht derzeit das BG Bad Ischl.

Elina Feil beschäftigt sich in ihren groß­formatigen Malereien mit brand­aktuellen Themen und gesellschaftlichen Tabus. Ihre Bilder erzählen einfühlsam von inneren wie äußeren Ausnahme­zuständen, wie Kriegs­schauplätzen oder Depression.

Lea Podobri // * 2008 in Linz

Sie besucht derzeit die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz.

In ihren feinen Bleistift­zeichnungen beschäftigt sich die junge Künstlerin mit Fragen zum existenziellen Zusammen­spiel von Leben und Tod: Aus knöchernen Tier­schädeln blicken uns beinahe vorwurfsvoll wirkende Augen entgegen. Trotz der düsteren Stimmung entsteht eine besondere Harmonie zwischen Schönheit und Endlichkeit.

Ursula Neumann // * 2008 in Linz

Sie besucht ebenfalls die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz.

Ihre präzisen Ölmalereien und Kreide­zeichnungen zeigen neben nachdenklichen Inhalten auch die bunte Viel­stimmigkeit von Musik: Ihre Serie farbenfroher Hände, die Trompete, Harfe oder Klavier spielen, machen die Lebendigkeit des Musizierens unmittelbar spürbar.

Lena Steinbichler // * 2007 in Vöcklabruck

Sie ist derzeit Schülerin der Handels­akademie Auhof in Linz.

Auch sie setzt sich in ihren Werken kritisch mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander: Der Einfluss von Technologie und Medien auf die Menschen oder auch die bereits spürbaren klimatischen Veränderungen rufen beunruhigende Zukunfts­visionen hervor.

Nicolas Oskar Triebaumer // * 2008 in Eisenstadt

Er ist im Abschluss­jahr der Bildhauerei­klasse der HTBLA Hallstatt.

Seine installativen Werke befassen sich sehr erzählerisch mit Konsum­wahn und Über­sättigung. In einer weiteren Arbeit zeigt Nicolas Triebaumer eine abstraktere Form, die sich bei genauerem Hinsehen als gekonnt reduzierte Darstellung eines Rennrad­fahrers entpuppt.

Eintritt frei