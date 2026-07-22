Traces of life - Young@Art - Art Award 2026


Traces of life - Young@Art - Art Award 2026

Ursulinenhof Linz
4. Juli bis 7. Aug. 2026
Eintritt frei - Young@Art – Zeig uns ihr Talent ist der bedeutendste Kreativ­wettbewerb für junge Talente in Oberösterreich. Ein Haupt­preis ist der jährlich vergebene Young@Art Art Award. Der Preis umfasst eine professionell begleitete Ausstellung im Glaskubus der OÖ Landes-Kultur GmbH , die die jungen Künstler:innen mitkonzipieren und mitgestalten.

Elina Feil – Lea Podobri – Ursula Neumann – Lena Steinbichler – Nicolas Oskar Triebaumer

Die diesjährigen fünf Preisträger:innen zeigen aktuelle künstlerische Arbeiten quer durch die unterschiedlichen Genres und Medien und eröffnen erfrischende Einblicke in die Themenwelten junger Kreativer.

Elina Feil // * 2009 in Bad Ischl
Sie besucht derzeit das BG Bad Ischl.
Elina Feil beschäftigt sich in ihren groß­formatigen Malereien mit brand­aktuellen Themen und gesellschaftlichen Tabus. Ihre Bilder erzählen einfühlsam von inneren wie äußeren Ausnahme­zuständen, wie Kriegs­schauplätzen oder Depression.

Lea Podobri // * 2008 in Linz
Sie besucht derzeit die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz.
In ihren feinen Bleistift­zeichnungen beschäftigt sich die junge Künstlerin mit Fragen zum existenziellen Zusammen­spiel von Leben und Tod: Aus knöchernen Tier­schädeln blicken uns beinahe vorwurfsvoll wirkende Augen entgegen. Trotz der düsteren Stimmung entsteht eine besondere Harmonie zwischen Schönheit und Endlichkeit.

Ursula Neumann // * 2008 in Linz
Sie besucht ebenfalls die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz.
Ihre präzisen Ölmalereien und Kreide­zeichnungen zeigen neben nachdenklichen Inhalten auch die bunte Viel­stimmigkeit von Musik: Ihre Serie farbenfroher Hände, die Trompete, Harfe oder Klavier spielen, machen die Lebendigkeit des Musizierens unmittelbar spürbar.

Lena Steinbichler // * 2007 in Vöcklabruck
Sie ist derzeit Schülerin der Handels­akademie Auhof in Linz.
Auch sie setzt sich in ihren Werken kritisch mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander: Der Einfluss von Technologie und Medien auf die Menschen oder auch die bereits spürbaren klimatischen Veränderungen rufen beunruhigende Zukunfts­visionen hervor.

Nicolas Oskar Triebaumer // * 2008 in Eisenstadt
Er ist im Abschluss­jahr der Bildhauerei­klasse der HTBLA Hallstatt.
Seine installativen Werke befassen sich sehr erzählerisch mit Konsum­wahn und Über­sättigung. In einer weiteren Arbeit zeigt Nicolas Triebaumer eine abstraktere Form, die sich bei genauerem Hinsehen als gekonnt reduzierte Darstellung eines Rennrad­fahrers entpuppt.

Eintritt frei

Details zur Spielstätte:
Ursulinenhof Linz
Landstraße 31, A-4020 Linz

Termine: Traces of life - Young@Art - Art Award 2026 - Ursulinenhof Linz

Juli 2026
Mi. 22. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Do. 23. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Fr. 24. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Sa. 25. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Mo. 27. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Di. 28. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Mi. 29. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Do. 30. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Fr. 31. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Mo. 3. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Di. 4. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Mi. 5. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Do. 6. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Fr. 7. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
 