Traces of life - Young@Art - Art Award 2026

Elina Feil – Lea Podobri – Ursula Neumann – Lena Steinbichler – Nicolas Oskar Triebaumer
Die diesjährigen fünf Preisträger:innen zeigen aktuelle künstlerische Arbeiten quer durch die unterschiedlichen Genres und Medien und eröffnen erfrischende Einblicke in die Themenwelten junger Kreativer.
Elina Feil // * 2009 in Bad Ischl
Sie besucht derzeit das BG Bad Ischl.
Elina Feil beschäftigt sich in ihren großformatigen Malereien mit brandaktuellen Themen und gesellschaftlichen Tabus. Ihre Bilder erzählen einfühlsam von inneren wie äußeren Ausnahmezuständen, wie Kriegsschauplätzen oder Depression.
Lea Podobri // * 2008 in Linz
Sie besucht derzeit die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz.
In ihren feinen Bleistiftzeichnungen beschäftigt sich die junge Künstlerin mit Fragen zum existenziellen Zusammenspiel von Leben und Tod: Aus knöchernen Tierschädeln blicken uns beinahe vorwurfsvoll wirkende Augen entgegen. Trotz der düsteren Stimmung entsteht eine besondere Harmonie zwischen Schönheit und Endlichkeit.
Ursula Neumann // * 2008 in Linz
Sie besucht ebenfalls die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz.
Ihre präzisen Ölmalereien und Kreidezeichnungen zeigen neben nachdenklichen Inhalten auch die bunte Vielstimmigkeit von Musik: Ihre Serie farbenfroher Hände, die Trompete, Harfe oder Klavier spielen, machen die Lebendigkeit des Musizierens unmittelbar spürbar.
Lena Steinbichler // * 2007 in Vöcklabruck
Sie ist derzeit Schülerin der Handelsakademie Auhof in Linz.
Auch sie setzt sich in ihren Werken kritisch mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander: Der Einfluss von Technologie und Medien auf die Menschen oder auch die bereits spürbaren klimatischen Veränderungen rufen beunruhigende Zukunftsvisionen hervor.
Nicolas Oskar Triebaumer // * 2008 in Eisenstadt
Er ist im Abschlussjahr der Bildhauereiklasse der HTBLA Hallstatt.
Seine installativen Werke befassen sich sehr erzählerisch mit Konsumwahn und Übersättigung. In einer weiteren Arbeit zeigt Nicolas Triebaumer eine abstraktere Form, die sich bei genauerem Hinsehen als gekonnt reduzierte Darstellung eines Rennradfahrers entpuppt.
Eintritt frei
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